台風6号の接近で、まもなく熊本県内全域が強風域に入る見込みで、午後は非常に激しい雨が降る恐れもあります。

【写真を見る】【台風情報】まもなく熊本県内全域が強風域に 夕方から夜にかけ最接近 天草市と苓北町に暴風警報 交通への影響も 午前11時50分現在

現在、台風6号は九州の南の海上を北上しています。

暴風域はなくなりましたが、まもなく県内全域が風速15㍍以上の強風域に入る見込みです。

台風が熊本県に最も接近するのは、「夕方から夜の始め頃にかけて」となりそうです。

天草市と苓北町に暴風警報

海上では、午後に非常に強い風が吹く恐れがあり、気象台は、天草市と苓北町に暴風警報を発表しました。

苓北町の富岡港と長崎・茂木港を結ぶ苓北観光汽船は、2日の全便の欠航決めています。

空の便では、熊本空港と東京・大阪を結ぶ便に欠航が出ている他、天草空港発着の天草エアラインも天草・福岡間の6便が欠航です。

大雨の恐れも

午後は大雨となる恐れもあります。

特に球磨地方で局地的に非常に激しい雨が降り、予想される雨の量は多いところで1時間に50ミリ、明日（3日）正午までの24時間に150ミリの見込みです。

気象台は土砂災害などに十分注意するよう呼びかけています。