限定500台の「RR」とともに登場カワサキモータースジャパンは、2026年6月1日にスーパースポーツモデルの新型「Ninja ZX-10R」と「Ninja ZX-10RR」を発表しました。発売はNinja ZX-10Rが2026年8月1日、Ninja ZX-10RRが同年9月12日を予定しています。【画像】デッカイ羽が大迫力！ カワサキ「Ninja ZX-10R」シリーズ2026年モデルを画像で見る（30枚以上）「真のチャンピオンに相応しいマシン」を開発コンセプトに掲げた新しいNin