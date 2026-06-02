ルカ・デ・メオ氏が契約のきっかけに？ルノー・グループの元CEO、ルカ・デ・メオ氏が率いる高級ファッションブランド『グッチ』が、来シーズンからアルピーヌF1チームのタイトルスポンサーを務めることになった。【画像】モータースポーツの伝統が活きる軽量スポーツカー【アルピーヌA110を詳しく見る】全27枚これまでのBWTに代わってグッチがタイトルスポンサーを引き継ぎ、2027年以降は『グッチ・レーシング・アルピーヌ・フォ