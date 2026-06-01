【モデルプレス＝2026/06/01】全国の⼤学・専⾨学校新⼊⽣を対象としたミスコンテスト『FRESH CAMPUS CONTEST 2026』Cブロックの募集が6⽉1⽇よりスタート。募集期間は6⽉28⽇までとなっている。【写真】昨年度の日本一可愛い新入生◆「FRESH CAMPUS CONTEST 2026」Cブロック募集スタート『FRESH CAMPUS CONTEST』（通称：フレキャン）とは、今年で17年⽬を迎える⼤