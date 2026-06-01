【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月2日の『うたコン』は、19時30分スタートの拡大版。豪華ラインナップで青春の名曲を届ける。 ■曲目 「津軽海峡・冬景色」石川さゆり 「祈りにみちて」ウェイウェイ・ウー＆平原綾香 「First Love」瀧本美織 「星のフラメンコ」竹島宏 「大きな玉ねぎの下で」サンプラザ中野くん・パッパラー河合（爆風スランプ） 「初恋」曽野舜太・山中柔太朗・吉田仁人（M!LK