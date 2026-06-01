21歳のFWが強烈なインパクトを残した。５月31日に行なわれた日本代表のアイスランド戦で、塩貝健人は73分に途中出場。果敢にゴールを狙うだけでなく、球際でも激しくバトルした。試合を配信した『DAZN』の公式インスタグラムが、「誰が見てもわかるギラつき」と綴り、塩貝の魅力を伝える。猛烈なプレスバックで相手を吹き飛ばす。ルーズボールの奪い合いでは、身体を強く当ててキープする。このワンプレーには以下のような