「ウインクしただけで“不審者”になるの？」。東京都中央区の公式Xアカウントが4月7日に投稿した“ある注意喚起”をきっかけに、SNS上では「どこからがアウトなのか」という大きな議論が巻き起こりました。一見すると軽いジェスチャーにも思えるウインクですが、実際に社会ではどのように判断されるのでしょうか。元警視庁刑事が解説します。【要注意】「えっ…」これが“犯罪”と見なされる可能性がある“何気ない行為”です東