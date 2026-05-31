5月31日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』に、運命の出会いを果たしたカップルが登場。異例の“2週連続・同一カップル大特集”の前編が放送される。今回の新婚さんは、東京都江東区に暮らす28歳の夫婦。番組冒頭で紹介されるのは、2人並んだカワイイ赤ちゃんの写真。実はこの0歳児たちこそ、今回の新婚さん本人たち。27年後に結婚する赤ちゃん時代の2人の姿に、MC陣も驚愕する。しかし、2人は幼い頃からずっと一緒に育ったわけで