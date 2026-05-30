◇サッカー日本代表壮行試合日本―アイスランド（2026年5月31日MUFG国立）W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表（FIFAランク18位）は31日、W杯に向けた壮行試合でアイスランド（同75位）と対戦する。30日は会場のMUFG国立で前日練習を行い、最終調整。森保一監督（57）から左シャドー起用を明言されたMF伊東純也（33＝ゲンク）は軽快に動き、万全の仕上がりをアピールした。注目の左サイドは伊東に託された。全体