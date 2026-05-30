フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が３０日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日は「第１回ＰＬ学園ＯＢ回」。甲子園で圧倒的な実績を誇り、多数のプロ選手を輩出した名門ＰＬの豪華ＯＢが集結した。福留孝介氏、松井稼頭央氏、宮本慎也氏、片岡篤史氏、平石洋介氏、今江敏晃氏、元日本テレビでフリーアナウサー・上重聡アナウンサーらは、入学の時点でも「特待生」「特・特待生」と選手評価によっ