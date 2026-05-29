FRONTIER「ゲーマー応援セール」開催、ゲーマー人気の高性能PCを特価販売
FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは5月29日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「ゲーマー応援セール」を開始した。6月5日15時まで。
FRONTIER「ゲーマー応援セール」
様々なゲーマー向けに幅広く用意した全18機種のゲーミングPCをセール価格で販売する。新作PCゲーム『007 First Light』がもらえるキャンペーン対象モデルも多数ラインナップ。
いちおしモデルとして、高いゲーミングで人気のRyzen 7 9800X3Dに、最新GPUのRadeon RX 9070 XTを組み合わせた「FRGHLMB650/WS0309」(税込セール価格319,800円)を挙げる。高性能CPU＆GPUをベースに、最新のAAA級タイトルも快適なプレイを実現するという。
さらに、コスパ重視ユーザーから初心者にもおすすめというのがRyzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Tiを搭載する「FRGHLB550/WS0402/NTK」(税込セール価格205,800円)。価格を抑えつつ高い水準でバランスの良い性能を備えるゲーミングPCだ。
以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。
モデル名「FRGHLMB650/WS0309」 セール価格319,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
モデル名「FRGHLB550/WS0402/NTK」 セール価格205,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー
・32GB (16GB x2) メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB (MSI製)
・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
※『007 First Light』バンドルキャンペーン対象
モデル名「FRGHLMB650/WS0406」 セール価格379,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ
・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
※『007 First Light』バンドルキャンペーン対象
モデル名「FRGHLMB650/WS0216」 セール価格294,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
※『007 First Light』バンドルキャンペーン対象
セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。
FRONTIER「ゲーマー応援セール」
様々なゲーマー向けに幅広く用意した全18機種のゲーミングPCをセール価格で販売する。新作PCゲーム『007 First Light』がもらえるキャンペーン対象モデルも多数ラインナップ。
さらに、コスパ重視ユーザーから初心者にもおすすめというのがRyzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Tiを搭載する「FRGHLB550/WS0402/NTK」(税込セール価格205,800円)。価格を抑えつつ高い水準でバランスの良い性能を備えるゲーミングPCだ。
以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。
モデル名「FRGHLMB650/WS0309」 セール価格319,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
モデル名「FRGHLB550/WS0402/NTK」 セール価格205,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー
・32GB (16GB x2) メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8GB (MSI製)
・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
※『007 First Light』バンドルキャンペーン対象
モデル名「FRGHLMB650/WS0406」 セール価格379,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9800X3D プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ
・2TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti (MSI製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
※『007 First Light』バンドルキャンペーン対象
モデル名「FRGHLMB650/WS0216」 セール価格294,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (32GB x1) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 (MSI製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
※『007 First Light』バンドルキャンペーン対象
セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。