「己に負けたが正解かもしれませんね」5月16日に開催された結成16年以上の漫才賞レース『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』（フジテレビ系）をこう振り返ったのは、お笑いコンビ・金属バットの友保隼平（40）。5月23日に自身のYouTubeチャンネル『金属バット無問題』を更新し、『【金属バット】THE SECOND 2026お疲れ様会【飲み会】』と題した動画を公開していた。‘23年の第1回大会から4年連続でグランプリファイナルへ駒を進