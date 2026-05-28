女優・グラビアアイドルの寺本莉緒(24)がこのほど、自身のインスタグラムを更新。今年4月1日に発売した2nd写真集「RIO」(講談社)から、オフショット写真を投稿した。 【写真】圧倒的な膨らみ！圧巻スタイルに視線が集中 寺本は2001年生まれ、広島県出身。「ミスマガジン2018」で「ミスヤングマガジン」を受賞し、グラビア活動をスタートした。女優としても「サンクチュアリ―聖域―」(Netflix)やNHK連続テレ