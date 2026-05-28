この記事をまとめると ■「GTO」はフェラーリにとって特別な意味をもつ伝説の称号だ ■初代GTOである250GTOはFIAの公認を裏ワザを使って取得した ■288GTOや599GTOへと受け継がれた「究極フェラーリ」の系譜を振り返る FIAのスポーツカー選手権参戦のために誕生した250GTO フェラーリが、「Gran Tourismo Omologate」を意味する、「GTO」の称号を掲げたモデルを初めて誕生させたのは1962年のことだった。FIAはこの年、スポーツカ