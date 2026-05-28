「世界中にハッピーを届ける」をコンセプトに掲げるアイドルグループの“ハピクリ”ことHAPPY CREATORSが、3rdシングルを6月30日（火）にリリースする。今回のシングルは、新曲『はっぴーチャンス!!』と、神宿が2019年に発表し、TikTokを起点に世界中で再ヒットを続けている名曲『グリズリーに襲われたら▽』のカバーを両A面で収録した1枚。『はっぴーチャンス!!』は、でんぱ組.inc、私立恵比寿中学など人気アイドルへの楽曲提供で