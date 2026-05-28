【モデルプレス＝2026/05/28】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の大谷映美里が5月27日、自身のInstagramを更新。ショート丈トップスとミニスカートのコーディネートを公開した。【写真】指原プロデュース28歳美女「初めて見た」注目集まったバッグについたトレカ＆ミニスカコーデ◆大谷映美里、ショートトップス×ミニスカ姿披露大谷は「お姉さん 好き？」とコメントし、街中で撮影したショットを複