【モデルプレス＝2026/05/28】元モーニング娘。の加護亜依が5月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。9歳の息子が作ってくれたパンケーキを公開した。【写真】38歳元モー娘。「1人で作れるのすごい」9歳息子手作りのこんがりパンケーキ◆加護亜依、息子が1人で作ってくれたパンケーキ公開加護は「お料理好きな息子が1人で作ってくれたパンケーキが世界1美味しかった」とコメントし、写真を投稿。白い器に盛り付けられシロップ