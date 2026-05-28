GetNaviが運営している有料向けオンラインコミュニティサービス「GetNavi Salon」において、初のリアルイベントを開催します。GetNavi Salonに入会していなくても、無料でご参加いただけるイベントです！ さらに今回、スペシャルゲストとして家電好き芸人・かじがや卓哉さんの出演が決定しました！ エコバックス協賛イベントでは、かじがやさんが実際に使っているロボット掃除機事情や、最新ロボット掃除機の進化につい