GetNaviが運営している有料向けオンラインコミュニティサービス「GetNavi Salon」において、初のリアルイベントを開催します。GetNavi Salonに入会していなくても、無料でご参加いただけるイベントです！

さらに今回、スペシャルゲストとして家電好き芸人・かじがや卓哉さんの出演が決定しました！

エコバックス協賛イベントでは、かじがやさんが実際に使っているロボット掃除機事情や、最新ロボット掃除機の進化についてGetNavi編集部と一緒に語ります。

最新モデルの実機体験も予定していますので、ロボット掃除機が気になっている方は必見です！

イベントでは、GetNavi編集部メンバーと交流しながら、最新家電・ガジェットを体験できたり、家電好きならではの楽しみ方ができる企画を実施したりします。「家電好きの文化祭」のようなイベントを目指して準備しておりますので、ぜひお気軽にご参加ください！

参加ご希望の方は、「参加フォーム」よりお申し込みをお願いします。

※ご友人・ご家族との参加も歓迎です。

━━━━━━━━━━━━━━━

📍参加フォーム

参加フォームはこちら

━━━━━━━━━━━━━━━



✨GetNavi Salon リアル交流会 ━━━━━━━━━━━━━━━ 【タイムスケジュール（予定）】 ・11:30：イベントスタート

・12:00：エコバックス 協賛イベント（スペシャルゲスト・家電芸人かじがや卓哉さん）

・13:00：注目リベイカーで食べ比べ選手権

・14:15：2026年上半期 個人的にヒットしたものプレゼン大会

・15:00：家電好きあるあるビンゴ大会

・15:30：イベント終了 ━━━━━━━━━━━━━━━ 【体験ブース（予定）】 ■エコバックス新製品体験ブース

最新ロボット掃除機や窓掃除ロボットを実際に体験できるデモブースです。 ■家電／ガジェット物々交換会

使わなくなったけれどまだ活躍できる家電・ガジェットを持ち寄って交換できるブースです。 ━━━━━━━━━━━━━━━ 日時：2026年6月7日（日）11:30〜15:30

※11:30受付開始です。 参加費：無料 場所：港区立産業振興センター 小ホール

東京都港区芝５丁目３６−４ 札の辻スクエア 11F ・JR「田町駅」三田口（西口） 徒歩約4分

・都営浅草線／三田線「三田駅」A3出口 徒歩約4分 ━━━━━━━━━━━━━━━

各種説明事項



・イベント内容・時間は変更となる場合があります

・当日はGetNavi Salon運営スタッフがご案内・アテンドを行います

・当日の模様をGetNavi webやSNSなどで紹介します

・ご応募多数の際は会場の都合によりご応募を締め切る場合があります

また、エコバックス協賛イベントでは、感想コメントなどを動画収録させていただく場合があります。顔出しNGの方は、当日スタッフまでお気軽にお声がけください。

━━━━━━━━━━━━━━━

📍参加フォーム

参加フォームはこちら

━━━━━━━━━━━━━━━

家電・ガジェット好きの皆さまと直接お会いできることを、編集部一同楽しみにしております！

The post 【参加者募集中！】家電好き芸人・かじがや卓哉さん出演決定！GetNavi Salon初のリアルイベントを開催します【応募締切5/31】 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.