四国電力の定例会見(高松市丸の内) 中東情勢悪化の影響を受け、四国電力は6月使用分の電気料金が前の月より47円上がり8501円となることを明らかにしました。 四国電力の宮本喜弘社長が28日の定例会見で明らかにしました。四国電力では中東情勢悪化の影響による原油価格の上昇などを受け、6月使用し、7月に請求される電気料金が、前の月に比べて47円値上がりし、標準的な家庭で8501円になるということです。 電気料