【モデルプレス＝2026/05/28】歌手のLiSAが5月28日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装姿を公開した。【写真】38歳鬼滅歌手「攻めてて好き」美脚のぞく個性派ミニスカ×網タイツ衣装◆美脚輝くミニスカ×網タイツの衣装姿披露LiSAは「色とりどりドリーム 時代のPatch Walk」と書き出し、フォトグラファー・VIOLA KAM氏によって撮影されたライブの衣装姿の写真を複数枚投稿。「駆け抜けた15年をカラフルに編み上げて前半戦