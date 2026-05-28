LiSA、ミニスカ×網タイツで美脚輝く「破壊力すごすぎる」「着こなせるのさすが」と反響
【モデルプレス＝2026/05/28】歌手のLiSAが5月28日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの衣装姿を公開した。
【写真】38歳鬼滅歌手「攻めてて好き」美脚のぞく個性派ミニスカ×網タイツ衣装
LiSAは「色とりどりドリーム 時代のPatch Walk」と書き出し、フォトグラファー・VIOLA KAM氏によって撮影されたライブの衣装姿の写真を複数枚投稿。「駆け抜けた15年をカラフルに編み上げて前半戦の〆」とつづり、様々な色を使って編み上げられたセーターにドット柄のミニスカートを合わせたスタイルを披露した。ロングブーツを履き、片足には網目のあるニーハイタイツを身につけており、美しい脚が際立つショットとなっている。また、ステージでマイクを手に熱唱する姿や会場を盛り上げる様子などが収められた写真も載せている。
この投稿は「スタイル抜群でカッコ可愛い」「攻めてて好き」「脚のラインが本当に綺麗」「圧倒的なオーラ感じる」「破壊力すごすぎる」「この衣装を着こなせるのさすが」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】38歳鬼滅歌手「攻めてて好き」美脚のぞく個性派ミニスカ×網タイツ衣装
◆美脚輝くミニスカ×網タイツの衣装姿披露
LiSAは「色とりどりドリーム 時代のPatch Walk」と書き出し、フォトグラファー・VIOLA KAM氏によって撮影されたライブの衣装姿の写真を複数枚投稿。「駆け抜けた15年をカラフルに編み上げて前半戦の〆」とつづり、様々な色を使って編み上げられたセーターにドット柄のミニスカートを合わせたスタイルを披露した。ロングブーツを履き、片足には網目のあるニーハイタイツを身につけており、美しい脚が際立つショットとなっている。また、ステージでマイクを手に熱唱する姿や会場を盛り上げる様子などが収められた写真も載せている。
◆LiSAの投稿に反響
この投稿は「スタイル抜群でカッコ可愛い」「攻めてて好き」「脚のラインが本当に綺麗」「圧倒的なオーラ感じる」「破壊力すごすぎる」「この衣装を着こなせるのさすが」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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