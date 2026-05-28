805 D4 Bowers & Wilkinsは、東京・青山のBowers & Wilkins AOYAMAにてマンスリーの予約制試聴イベントを実施。第6回となる6月のイベントは、6月7日に「#06: ハイエンド・スタンドマウント・スピーカー 805 D4で聴く、フレデリック・ショパンのピアノ曲」を実施する。 イベントでは、フラッグシップスピーカーシリーズ「800 Series Diamond」のスタンドマウント「805 D4」と、