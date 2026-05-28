805 D4

Bowers & Wilkinsは、東京・青山のBowers & Wilkins AOYAMAにてマンスリーの予約制試聴イベントを実施。第6回となる6月のイベントは、6月7日に「#06: ハイエンド・スタンドマウント・スピーカー 805 D4で聴く、フレデリック・ショパンのピアノ曲」を実施する。

イベントでは、フラッグシップスピーカーシリーズ「800 Series Diamond」のスタンドマウント「805 D4」と、マランツの「MODEL 30」および「SACD 30n」を組み合わせたシステムを、ヴァルカナイズ・ロンドン青山2階のVIPルームで45分間試聴できる。

試聴楽曲は、フレデリック・ショパンのピアノ曲から「プレリュード 第15番 雨だれ」、「ノクターン 第2番」、「スケルツォ 第2番」、「エチュード 第3番 別れの曲」を、様々なピアニストによる録音で試聴可能。

住所：〒107-0062 東京都港区南青山5-8-5 ヴァルカナイズ・ロンドン青山内 時間：①12:00～12:45 ②13:00～13:45 ③14:00～14:45 ④15:00～15:45 ⑤16:00～16:45 定員：各回1組(最大3人) 予約電話：03-5464-5255

なお、7月以降のイベントは7月4日、8月8日を予定。7月の予約は6月下旬、8月の予約は7月下旬の受付開始を予定。

ヴァルカナイズ・ロンドン青山