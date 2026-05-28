２９日（金）黄砂飛来か？ 西日本は晴れる所が多いですが「黄砂」が飛来する可能性があるため注意しましょう。 来週初め「台風６号」が沖縄・奄美地方を直撃する可能性があります。詳しくは、 をご覧ください。 黄砂が人体に与える影響 黄砂はスギ花粉より粒子が小さいため、マスクの隙間などから入りやすく、黄砂を吸い込むと、アレルギー症状が出たり、ぜんそくが悪化する可能性があります。 また、黄砂の粒子