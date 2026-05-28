ツクヨミキャラクターデザイン・へちま 描き下ろしジャケットイラスト (C)コロリド・ツインエンジンパートナーズ (C)INCS toenter 「超かぐや姫!」のBlu-ray特装限定版について、追加製造が決定。オフィシャルストアにて、5月28日18時から6月11日18時までの期間で追加予約を受け付ける。なお、この期間に予約された数をもって製造終了となる。 また、発売日に配送できる数に上限があることから、9月9日