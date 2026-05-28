ツクヨミキャラクターデザイン・へちま 描き下ろしジャケットイラスト

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「超かぐや姫!」のBlu-ray特装限定版について、追加製造が決定。オフィシャルストアにて、5月28日18時から6月11日18時までの期間で追加予約を受け付ける。なお、この期間に予約された数をもって製造終了となる。

また、発売日に配送できる数に上限があることから、9月9日以降順次配送分と10月下旬以降順次配送分の2つの購入ページを用意。それぞれ数量上限10万個となっているが、予約期間終了前にこの数量を超える予約があった場合は、追加の購入ページを設けるとのこと。

製品内容は、Blu-rayオフィシャルストア限定スペシャルセット(16,800円)のみ。詳細は公式X(@Cho_KaguyaHime)を参照のこと。通常盤は引き続き取り扱い店舗で予約購入が可能。