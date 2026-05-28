【モデルプレス＝2026/05/28】タレントの辻希美が5月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への手作り弁当を公開した。【写真】38歳5児のママタレ「手が込んでてワクワクする」おかずたっぷりの華やかのり弁◆辻希美、長男への手作り弁当披露辻は「今日のお弁当」と記し、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんのために作ったお弁当の写真を投稿。白ごはんの上に海苔を敷き詰め、ピーマンの肉巻きやにっこりとした顔がつい