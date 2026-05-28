辻希美、高1長男への彩り豊かなのり弁公開 ピーマン肉巻き・顔付き卵焼きなど「地味になりがちなのに華やか」「バリエーション豊富」と反響
【モデルプレス＝2026/05/28】タレントの辻希美が5月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男への手作り弁当を公開した。
【写真】38歳5児のママタレ「手が込んでてワクワクする」おかずたっぷりの華やかのり弁
辻は「今日のお弁当」と記し、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんのために作ったお弁当の写真を投稿。白ごはんの上に海苔を敷き詰め、ピーマンの肉巻きやにっこりとした顔がついた卵焼き、花の形に飾り切りしたウインナー、星型のポテト、しらたき、カラフルなあられを散りばめたブロッコリーなど彩り豊かなおかずを添えたのり弁当を披露している。また、弁当箱の横には、保存容器に入った柑橘類が並んでいる。
この投稿に、ファンからは「見てるだけで元気が出る」「盛り付けのセンスが抜群」「手が込んでてワクワクする」「バリエーション豊富」「地味になりがちなのに華やか」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳5児のママタレ「手が込んでてワクワクする」おかずたっぷりの華やかのり弁
◆辻希美、長男への手作り弁当披露
辻は「今日のお弁当」と記し、高校1年生の長男・青空（せいあ）くんのために作ったお弁当の写真を投稿。白ごはんの上に海苔を敷き詰め、ピーマンの肉巻きやにっこりとした顔がついた卵焼き、花の形に飾り切りしたウインナー、星型のポテト、しらたき、カラフルなあられを散りばめたブロッコリーなど彩り豊かなおかずを添えたのり弁当を披露している。また、弁当箱の横には、保存容器に入った柑橘類が並んでいる。
◆辻希美の投稿に「バリエーション豊富」の声
この投稿に、ファンからは「見てるだけで元気が出る」「盛り付けのセンスが抜群」「手が込んでてワクワクする」「バリエーション豊富」「地味になりがちなのに華やか」などの声が上がっている。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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