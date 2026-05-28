【モデルプレス＝2026/05/28】女優の川島海荷が5月27日、自身のInstagramを更新。ウエディングドレス姿での挙式の様子を公開し、話題を呼んでいる。【写真】32歳子役出身女優「気品あふれる」結婚式でのウエディングドレス姿◆川島海荷、ウエディングドレス姿披露川島は、「私ごとなのですが、ちょうど半年前に結婚式を挙げました」と報告し、挙式での写真を投稿。美しい肩のラインが際立つオフショルダーのウエディングドレスを着