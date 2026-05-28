女優でタレントの吉岡美穂（46）と、「SHAZNA」のボーカル・IZAM（54）は2006年に結婚。3人の子どもに恵まれたが、2026年1月1日、それぞれのSNSを通じて離婚を発表した。そんな吉岡が5月23日に配信された『AERAデジタル』のインタビューで、IZAMと「今も一緒に住んでいます」と明かし、反響を呼んでいる。「離婚後も家族生活を続ける」という「離婚後同居」のスタイルである。＊＊＊【写真を見る】「自認歌姫なんだ」元夫・IZA