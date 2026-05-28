「仕事がつまらない」「毎日同じことの繰り返しで退屈だ」 そう感じながら日々を過ごしているビジネスパーソンは少なくないでしょう。転職サイトを眺めては、「もっとやりがいのある仕事があるんじゃないか」と考える。かといって、今すぐ転職するほどの勇気もない。そんなモヤモヤを抱えたまま、月曜日の朝を憂鬱な気持ちで迎える。 今回は、815社、17万人以上の働き方を分析してきた元マイクロソフト役員の越川慎司さん