「仕事がつまらない」「毎日同じことの繰り返しで退屈だ」

そう感じながら日々を過ごしているビジネスパーソンは少なくないでしょう。転職サイトを眺めては、「もっとやりがいのある仕事があるんじゃないか」と考える。かといって、今すぐ転職するほどの勇気もない。そんなモヤモヤを抱えたまま、月曜日の朝を憂鬱な気持ちで迎える。

今回は、815社、17万人以上の働き方を分析してきた元マイクロソフト役員の越川慎司さんに、仕事との向き合い方、やりがいの本質を解説いただきました。

仕事にやりがいは必要なのか

まず、「仕事にやりがいは必要か」という問いについて考えてみましょう。この問いに対して、私は「必ずしも必要ではない」と答えています。

私が調査したトップパフォーマーのなかには、仕事は仕事、プライベートはプライベートと明確に割り切っている人も多くいました。彼らは仕事に過度なやりがいを求めず、生活の糧として淡々とこなし、その代わりプライベートで趣味や家族との時間を大切にしています。こうした働き方も、ひとつの健全な選択肢なのです。

重要なのは、 「やりがいがないから不幸」ではないということ です。むしろ、「仕事にはやりがいがなければいけない」というプレッシャーこそが、仕事をつまらなくしている可能性があります。SNSで見る「充実した仕事」や「やりがいのあるキャリア」と自分を比較し、焦りを感じる必要はありません。

ただし、ひとつ注意が必要です。それは、 「つまらない」と感じながらも何も変えずに耐え続けること です。これは精神的に消耗し、パフォーマンスも低下します。割り切るなら割り切る、変えるなら変える。この選択を意識的に行うことが重要なのです。

仕事がつまらない本当の理由

では、なぜ仕事がつまらないと感じるのでしょうか。私の分析から、大きく2つの理由が見えてきました。

理由1：「成長実感」がない

仕事がつまらないと感じる最大の理由は、成長している実感がないことです。毎日同じ作業の繰り返しで、自分がスキルアップしている感覚がない。これが退屈さを生みます。

ハイパフォーマーたちは、たとえルーティンワークでも、「先月より10分早く終わらせられた」「ミスが減った」「お客様から感謝の言葉をもらった」といった小さな成長を意識的に記録していました。

ある30代の事務職の方は、毎週金曜日に「今週できるようになったこと」を3つメモする習慣を作りました。最初は「特にない」と感じていましたが、意識して探すようになると、「Excelの新しい関数を使えた」「書類作成の時間が5分短縮できた」「後輩に仕事を教えられた」といった小さな成長が見えてきたそうです。この習慣を3ヶ月続けた結果、同じ仕事なのに、以前より充実感を覚えるようになったと話していました。

成長は大きな変化である必要はありません。 1%でも前に進んでいる実感があれば、仕事の見方は変わります 。

理由2：「自己決定権」がない

もうひとつの重要な要素が決定権です。つまり、「自分で決めている感覚」があるかどうかです。

私の調査では、同じ仕事内容でも、「やらされている」と感じている人と「自分で選んでいる」と感じている人では、満足度に大きな差がありました。

例えば、資料作成という同じ業務でも、「上司に言われたから仕方なく作る」のと「このデータを可視化すれば会議がスムーズになり、チームの時間が節約できるから作る」では、心理的な負担が全く異なります。

ある20代のマーケターは、ルーティンの報告書作成を「上司への義務」から「チームのためのデータ整理」と捉え直すことで、作業への抵抗感が減ったと話していました。業務内容は変わっていないのに、意味づけを変えただけで気持ちが楽になったそうです。

小さくても「自分の意思で選択している」という感覚を持つこと が、仕事の質を変えるのです。

いまの仕事を楽しくするにはどうすればよいか

では、具体的にどうすればいまの仕事を充実させられるのでしょうか。明日から実践できる3つの方法をご紹介します。

方法1：小さな実験を週にひとつ取り入れる

仕事がつまらないと感じる人の多くは、何も変えられないと思い込んでいます。しかし、どんな仕事にも小さな実験をする余地はあります。

例えば、いつも午前中にやっている作業を午後に変えてみる、メールの文面を少し変えてみる、会議での発言の仕方を工夫してみる。こうした小さな変化を試すことで、仕事に変化が生まれます。

不動産会社の営業職でトップパフォーマーの男性は、同じ提案でも、伝える順番を変えるという実験を繰り返し、成約率を＋5%上げることに成功しました。最初に価格を言う、最後に価格を言う、メリットから話す、課題から話すなど、様々なパターンを試してみたそうです。実験の結果が良くても悪くても、「試してみた」という行為自体が、仕事に主体性をもたらします。

重要なのは、 実験は失敗してもいい ということです。むしろ、失敗から学ぶことで成長実感が得られます。今週はひとつだけ何かを変えてみるという小さな習慣から始めてみてください。

方法2：隣の仕事に関心を持つ

自分の業務だけに集中していると、視野が狭くなり、つまらなく感じやすくなります。そこで有効なのが、「隣の仕事」に関心を持つことです。

自分の作った資料がどう使われているのか、前工程や後工程では何が行われているのか。こうした全体像を知ることで、自分の仕事の意味が見えてきます。

ある経理担当の方は、営業部門の会議に同席させてもらうことで、自分が作っている数字がどう活用されているかを知り、仕事へのモチベーションが大きく変わったそうです。「自分の仕事が営業戦略を支えている」という実感は、やりがいの源泉になりました。

また、他部署の人とランチや雑談をする機会を作るだけでも、新しい視点が得られます。「あの人はどんな工夫をしているんだろう」「この仕事はどういう流れで進んでいるんだろう」という好奇心が、自分の仕事を見直すきっかけになるのです。

私が調査したハイパフォーマーのなかには、月に一度、必ず他部署の人とランチをする習慣を持っている人がいました。この習慣により、社内の情報が集まり、自分の仕事を俯瞰できるようになったと話していました。

方法3：1on1を自分から提案する

上司との1on1を評価面談だと思っている人が多いですが、本来は自分の成長や悩みを相談する場です。最近仕事がつまらないと感じたら、自分から1on1を提案し、正直に話してみることをお勧めします。

その際、つまらないという不満だけでなく、「こういうことに挑戦してみたい」「こんなスキルを身につけたい」「この業務に関わってみたい」という前向きな提案も一緒に伝えることが重要です。

ある20代のエンジニアは、1on1で「新しい技術を学びたい」と伝えたところ、社内の別プロジェクトに参加する機会を得て、仕事への熱量が戻ったと話していました。上司としても、部下が成長したいと思っていることを知れば、何らかの機会を与えたいと考えるものです。

また、1on1は定期的に設定することで、小さな悩みや不満を溜め込まずに済みます。月に一度、30分だけでも、自分のキャリアについて話す時間を作ってみてください。

転職を考えるのは、その後でいい

仕事の楽しさは、環境だけでなく、自分の捉え方と行動によって大きく変わります。あなたにとっての充実した仕事は何でしょうか。

仕事がつまらないと感じたとき、すぐに逃げ出す必要はありません。まずは、いまの環境で「小さく動いてみる」ことから始めてみてください。

今週、一つだけ「小さな実験」をしてみる。来週、一人にだけ「隣の仕事」について質問してみる。来月、一度だけ上司と1on1を設定してみる。

こうした小さな行動が積み重なることで、同じ仕事でも見え方が変わってきます。