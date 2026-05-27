26日、娘への暴行容疑で逮捕されていた読売ジャイアンツの阿部慎之助監督が辞任を発表 。 同日に都内で会見を行い、「伝統ある巨人軍の監督の名も汚してしまって、とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいでございます」などと謝罪した。 会見では、代理人弁護士が暴行を受けたとされている18歳の娘からの手紙を代読。それによれば、ChatGPTに相談したところ児童相談所を紹介され、電話をしたら警察に通報されたという。「警察が