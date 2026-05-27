28日は北日本や東日本で広く雨。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。■28日は北日本で広く雨東日本も傘の出番28日（木）は前線上の低気圧が本州の南岸を進む影響で、東日本は雲が広がりやすく太平洋側を中心に雨が降りそうです。関東も朝から降ったりやんだりの天気になりますが、低気圧はあまり発達しない見込みで、大雨になることはないでしょう。一方、日本海からは別の低気圧が近づく予想で、北陸や北日本の広い範囲で