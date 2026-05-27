28日は北日本や東日本で広く雨。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■28日は北日本で広く雨 東日本も傘の出番

28日（木）は前線上の低気圧が本州の南岸を進む影響で、東日本は雲が広がりやすく太平洋側を中心に雨が降りそうです。関東も朝から降ったりやんだりの天気になりますが、低気圧はあまり発達しない見込みで、大雨になることはないでしょう。

一方、日本海からは別の低気圧が近づく予想で、北陸や北日本の広い範囲で雨が降るでしょう。低気圧は発達しながら北海道付近へ進む予想で、29日（金）にかけて荒れた天気となる恐れがあります。

■蒸し暑さ続く 熱中症には注意を

西日本や東日本では、朝の最低気温が20℃を下回らない所が多く、朝からジメジメと感じられそうです。日中の最高気温は25℃以上の夏日になる所が多いでしょう。北日本でも湿度が上がり前日よりムシムシした暑さになりそうです。

風通しの良い服を着たり、適切にエアコンを使用するなどして、熱中症にはお気をつけください。また、沖縄県の八重山地方では熱中症警戒アラートが発表されています。石垣島では33℃まで上がる予想で、真夏のような暑さになるでしょう。

運動はできるだけ控えて、喉が渇いていなくても水分をとるなど、いつも以上に熱中症予防を心がけてください。

【28日(木)の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 24℃（-1 7月上旬）

仙台 23℃（-2 6月中旬）

新潟 25℃（-5 6月中旬）

東京 26℃（-2 6月中旬）

名古屋 26℃（-2 5月下旬）

大阪 28℃（+3 6月中旬）

広島 26℃（+2 5月下旬）

福岡 26℃（±0 6月上旬）

■台風6号は週明けに沖縄に接近か

27日（水）に発生した台風6号は、フィリピンの東の海上を北上していて、30日（土）には暴風域を伴う見通しです。その後は強い勢力に発達し、1日（月）には沖縄の南まで進む予想となっています。まだ予報にバラつきはあるものの、週明けは沖縄地方を中心に大荒れの天気となる恐れがあります。

週末までに大雨や暴風への備えをしておきましょう。沖縄方面へ進んだ後は、本州の太平洋側を進むような予想も出てきているため、西日本や東日本でも大雨になる恐れがあります。

まだ先の予報は変わる可能性もあるため、今後の台風情報をこまめにご確認ください。