27日午後4時に届いた朗報に巨人ファン歓喜■巨人 ー ソフトバンク（27日・東京ドーム）不穏な空気を払拭する起爆剤となれるか。27日、巨人がフリアン・ティマ外野手を出場選手登録。2日前に待望の支配下を掴んだ21歳の“初昇格”に「きたぁぁ」「楽しみすぎる」とファンが歓喜している。26日、阿部慎之助監督がシーズン途中に辞任。橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務めることが決まった。しかし、初陣となったソフ