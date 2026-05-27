ティマはファームで打率3割超だった巨人は27日の公示で、フリアン・ティマ外野手を出場選手登録した。25日に支配下登録されたばかりの21歳がプロ初の1軍昇格。今季ワースト5連敗中のチームの起爆剤となるか。入団6年目、ドミニカ共和国出身のティマは昨季2軍でチーム2位タイの8本塁打をマーク。今季はファームで26試合に出場し、打率.303、3本塁打、13打点の成績を残していた。若林楽人外野手が2軍降格となった。阪神は門別