かつや（東京都千代田区）のとんかつ専門店「かつや」が、人気メニュー5品がどれでも150円引きになる、お得な「感謝祭」を5月28日から4日間限定で実施します。【写真】でわかりやすく！“150円”引きの対象メニュー5種がコレです！「感謝祭」では、定番の「カツ丼（竹）」（感謝祭価格704円、以下、税込み）、特製ソースがくせになる「ソースカツ丼（竹）」（同704円）、サクサク柔らかな“とんかつ”をシンプルに味わう「ロー