ソフトバンクとの初戦…則本が3回に3被弾■ソフトバンク 8ー3 巨人（26日・東京ドーム）巨人は26日、東京ドームでのソフトバンク戦に大敗し、今季ワーストの5連敗を喫した。試合前には阿部慎之助監督が辞任し、橋上秀樹オフェンスチーフコーチが監督代行を務めることとなったが、苦しい流れを断ち切ることができなかった。先発の則本昂大投手は1回は無失点ながら2四球と不安定な立ち上がり。3回には正木、栗原、山本恵に本塁打