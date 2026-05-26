くら寿司スタジアム堺で開会式…今年は2025チームが参加全国から2025チームが参加する国内最大級の学童野球大会「センス・トラストトーナメント第20回学童軟式野球全国大会ポップアスリートカップ星野仙一旗争奪」（NPO法人全国学童野球振興協会主催）の開会式が、23日、大阪・堺市のくら寿司スタジアム堺で開催された。少子化や環境変化に伴う野球離れへの問題がある中、小学生男女に夢を持ってプレーし続けてほしいという