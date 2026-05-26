「素晴らしかった。本当に大きなハッスルプレーだった」【MLB】ドジャース 5ー3 ロッキーズ（日本時間26日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、本拠地のロッキーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、3打数1安打1打点だった。7回の好機では一塁へ激走でゲッツーを防ぎ、チームの1イニング4得点の逆転劇を演出した。デーブ・ロバーツ監督は「素晴らしかった。本当に大きなハッスルプレーだった」と