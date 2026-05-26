本拠地ロッキーズ戦【MLB】ドジャース 5ー3 ロッキーズ（日本時間26日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、本拠地でのロッキーズ戦に「1番・指名打者」で出場。3打数1安打1四球1打点の活躍で、逆転勝ちに貢献。チームは3連勝でナ・リーグ西地区首位をキープした。大谷は相手先発ゴードンと対戦した第1打席では、初球を右翼線に運び二塁打とした。打球速度は105.7マイル（約170キロ）。しかし後が