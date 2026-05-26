岡山市の会見岡山市役所 岡山市の保育施設の待機児童が3年連続ゼロとなりました。市は今後、子どもの減少が見込まれることから地域の状況を見て保育施設の定員を減らしていくということです。 岡山市の保育園や認定こども園などの認可保育施設には4月1日時点で、2025年と同じ1万8654人の入園申し込みがありましたが、待機児童はいませんでした。 新たな施設の整備などにより待機児童は3年連続でゼロになりましたが