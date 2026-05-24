連載【果てしない延長戦】第5回元Jリーガーで、現在は秋元康プロデュースの昭和歌謡グループ・SHOW-WAのメンバーとして活躍する青山隼の連載「果てしない延長戦」。現役時代の先輩や戦友をはじめ、各界で活躍する方をゲストに招き、「人生の転機」や「次への挑戦」をテーマに熱く語り合う。引き続きゲストは、お昼のバラエティ番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）で神田愛花、相方の岩井勇気と共にMCを務める、ハライチ・澤部佑さん