70代で年金「月20万円」の夫婦が“プラチナNISA”で300万円を「毎月分配型」に投資！ 高齢者には「現金が入る安心感」が人気？ 毎月いくら受け取れるのかシミュレーション

「プラチナNISA」と毎月分配型投資信託が注目される理由

「プラチナNISA」は正式な制度名ではなく、高齢者向けNISAとして議論されている制度の呼称です。2026年5月時点では導入が決まった制度ではなく、毎月分配型投資信託の活用などが検討段階にあります。

背景には、「高齢者は資産形成よりも、安定した取り崩しニーズが大きい」という考えがあります。若年層では長期積立・再投資が重視される一方、高齢世帯では「毎月現金が入る安心感」を求める傾向が強いためです。



毎月分配型投資信託がなぜ高齢者に人気なのか

毎月分配型投資信託は、運用益などを毎月分配金として受け取れる商品です。年金のように定期的な収入の感覚を得られるため、心理的な安心感があります。

また、銀行預金の利息ではほとんど資産が増えない現在、「預金だけに置いておくより、毎月お金を受け取りながら運用できる」という点に魅力を感じる人もいます。



300万円を毎月分配型投資信託に投資すると、毎月いくら受け取れる？

ここでは、70代夫婦で年金月20万円の世帯を想定し、300万円を毎月分配型投資信託で運用した場合を試算します。まず、分配利回り3％の場合を考えてみましょう。年間分配額の計算は以下の通りです。

300万円×0.03＝9万円（月額約7500円）

つまり、年金20万円に加えて、毎月7500円程度が増えるイメージになります。同様の条件で比較すると、次のようになります。



・分配利回り5％：年間約15万円（月額約1万2500円）

・分配利回り7％：年間約21万円（月額約1万7500円）



数字だけ見ると、魅力的に感じられるかもしれません。しかし、利回りが高い商品ほど値動きも大きくなりやすく、元本割れする可能性が高まる傾向もあります。

また、「毎月1、2万円増える」と期待していても、分配金のなかには元本の払い戻しが含まれる場合もあり、受け取り続けることで結果的に資産残高が減っていくケースもあるため注意が必要です。



「月1万円増える」と家計はどこまで楽になる？

年金が月20万円の世帯では、月1万円増えるだけでも、光熱費や食費の負担軽減につながるでしょう。

現在は、電気代や食費、医療費などが上昇傾向にあります。月1万円程度では、生活が劇的に変わるというより、「少し余裕が出る」程度にとどまる家庭も少なくないでしょう。特に70代では、今後の介護費や医療費への備えも不可欠です。



毎月分配型投資の注意点

毎月分配型投資信託で特に注意したいのが、「受け取ったお金の中身」です。投資信託の分配金には、運用益だけではなく、元本の一部払い戻しが含まれる場合があります。

これは「特別分配金」と呼ばれる仕組みで、利益ではなく、自分の資産を取り崩して受け取っている状態です。例えば、毎月1万5000円を受け取っていても、その一部が元本払い戻しなら、資産は徐々に減っていきます。

つまり、「毎月受け取っている＝運用でしっかり利益が出ている」とは限らない、という点に注意してください。



資産寿命が短くなる可能性も

70代では、「どれだけ増えるか」より「どれだけ長持ちするか」が重要です。

高い分配金を受け取り続けても、基準価額が下落すれば、将来的に資産が大きく減るリスクがあります。特に、生活費不足を補うために無理な高利回り商品へ偏ると、想定以上に資産寿命が短くなる可能性があるため注意しましょう。

老後資金は、一度大きく減ると取り戻しが難しいので、受取額だけで判断しないことがポイントです。



高齢世帯の投資は「増やす」より「長持ちさせる視点」が重要

「プラチナNISA」と毎月分配型投資信託は、年金生活の不安を和らげる選択肢として注目されています。しかし、300万円を運用しても、毎月の受取額は数千円～1万円台程度になるケースが中心です。

そのため「生活が劇的に楽になる」というより、「少し余裕ができる」程度と考えるほうが現実的でしょう。

また、毎月受け取るお金の中には、元本取り崩しが含まれる場合もあります。「毎月もらえる」という安心感だけで判断せず、資産寿命や老後全体の家計バランスまで含めて考えることが大切です。



出典

自由民主党 政務調査会 新しい資本主義実行本部提言

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー