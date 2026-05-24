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【J1百年構想リーグ WEST第18節】(MUFG国立)清水 1-2(前半0-0)G大阪<得点者>[清]弓場将輝(58分)[G]南野遥海(61分)、オウンゴール(75分)<警告>[清]住吉ジェラニレショーン(64分)[G]美藤倫(15分)、鈴木徳真(79分)、名和田我空(83分)、山本天翔(90分+2)主審:池内明彦└ACL2王者・G大阪、南野遥海2発で逆転フィニッシュ!! 最終節国立に5.3万人、ホーム開催の清水破る