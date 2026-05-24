座布団を取って取られて60年――放送60周年を迎えた「笑点」（日本テレビ）のキャッチフレーズだ。5月17日の放送では、同じく1966年にスタートした「ウルトラマン」（TBS）が大喜利に登場。座布団運びを務めたのはカネゴンで、アラシ隊員こと毒蝮三太夫（90）も乱入し、客席はもちろん出演者をも沸かせた。＊＊＊【写真を見る】「激レアなクラシックカーも…」車好きとして知られる山田氏の愛車たち中でもカネゴンは芸達者