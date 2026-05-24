1995年5月24日に発売されたウルフルズの『大阪ストラット』。大阪色の濃いPVやユーモアあふれる歌詞は、多くの音楽ファンに強烈なインパクトを残し、ウルフルズを全国区へ押し上げた代表曲のひとつだ。実はこの曲は、大滝詠一の『福生ストラット』をもとに大胆なアレンジを加えたカバー作品だった。“異色の名曲”はいかにして誕生したのか、その舞台裏を振り返る。 【画像】大滝詠一が新しく歌詞を書き加えた『びん