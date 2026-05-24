ウルフルズ『大阪ストラット』誕生の裏にあった大滝詠一の弔い合戦「銀次、ウルフルズは“ごまのはえ”だ」

1995年5月24日に発売されたウルフルズの『大阪ストラット』。大阪色の濃いPVやユーモアあふれる歌詞は、多くの音楽ファンに強烈なインパクトを残し、ウルフルズを全国区へ押し上げた代表曲のひとつだ。実はこの曲は、大滝詠一の『福生ストラット』をもとに大胆なアレンジを加えたカバー作品だった。“異色の名曲”はいかにして誕生したのか、その舞台裏を振り返る。

【画像】大滝詠一が新しく歌詞を書き加えた『びんぼう'94』が収録されているウルフルズのアルバム

ウルフルズによって再発見された『福生ストラット』

1975年5月30日にセカンド・アルバム『NIAGARA MOON（ナイアガラ・ムーン）』をリリースした頃の大滝詠一は、『びんぼう』『福生ストラット』といったリズミックでファンキーな日本語の楽曲に挑んでいた。

デビュー前の山下達郎らとともに、ニューオーリンズ音楽を研究し尽くすという、誰もやったことのない試みに没頭していたのは、1973年に、はっぴいえんどでアメリカ録音を体験した影響からだった。その結果、ニューオーリンズ・ファンクの傑作が誕生したといえる。

『NIAGARA MOON』に収録された『福生ストラット（パートⅡ）』の歌詞は、通常の歌の概念を越えてなんとも短いものだった。

これだけの歌詞を繰り返しながら最後に転調のパートが出てくると、そこからは青梅線の「中神」「昭島」「拝島」「牛浜」と駅名が続いて、最後は「福生」で締める。銀座や新宿などの東京ソングに比べるときわめて地味ではあるが、貴重な“西東京ソング”になっていた。

大滝の薫陶を受けたギタリストの伊藤銀次は、ニューオーリンズ音楽の方向に目を向けたことについて、このように述べている。

僕ははっぴいえんどの頃からずっと大滝さんの曲が好きで、最初のソロ・アルバムも大好きだったし、大滝さんって歌の人だとずっと思ってたんです。ところが実際に会ってみるとリズム・アレンジがすごくて。

ちなみに『FUSSA STRUT Part-I』は、1976年3月に発売されたアルバム『NIAGARA TRIANGLE Vol.1 （ナイアガラ・トライアングル）』に収録されている。

これは、ナイアガラ・レーベルに所属した山下達郎（シュガー・ベイブ）、伊藤銀次（ごまのはえ～ココナツ・バンク）、そして大滝詠一がそれぞれ楽曲を持ち寄った企画アルバムだ。

しかし、『NIAGARA MOON』も『NIAGARA TRIANGLE Vol.1』も商業的には大ヒットに至らず、『福生ストラット』は知る人ぞ知る傑作という扱いであった。

『福生ストラット』が広く知られるようになったのは1981年以降で、アルバム『A LONG VACATION』（ア・ロング・バケイション）がブレイクして、大滝詠一が脚光を浴びて旧作が評価された後からのこと。

その後、ウルフルズが『大阪ストラット』というタイトルでカバーし、1995年にシングルがリリースされたことで、全国的に広まった。

ただし、そのカバーは歌詞を福生から大阪に置き換えただけでなく、ウルフルズらしい破調の大阪賛歌に仕立てあげてラップも入る大作になっていたので、原曲が大滝詠一のものだと気づかない人も多かった。

大滝詠一の遺伝子を受け継いだ『大阪ストラット』

実はウルフルズはこの曲の前にも、セカンド・アルバム『すっとばす』で、大滝詠一の『びんぼう'94』というニューオーリンズ・ファンクをカバーしている。

それは伊藤銀次が全面にプロデュースに関わって収録されたが、元歌にはなかった3番の歌詞を大滝詠一が新しく書き加えていた。

1992年に東芝EMIからデビューしたウルフルズは、セールスが振るわなくて契約が切られそうになったことがある。その時に宣伝スタッフの一人が、後に担当ディレクターになる制作部の子安次郎に、「素晴らしいバンドだから聞いてほしい」と直訴した。

子安はライブを見に行って、トータス松本の歌い方や体を硬直させる仕草などから、『ナイアガラ音頭』を歌った布谷文夫を思い出したという。

そこで大滝詠一と師弟関係にある伊藤銀次に、プロデュースを依頼したのだ。

伊藤銀次は「このバンドは“勝手にシンドバット”で出てきた頃のサザンオールスターズや、RCサクセションの後継者を目指すべきだと思った」という。

だから「いい曲だねなんていうレベルの曲ではダメ」で、ヴォーカルのトータス松本の魅力が活きるインパクトのある曲が欲しかった。

アルバム『すっとばす』を制作するにあたってはインパクトのある楽曲だけに絞ったので、収録曲は8曲と少なかったが、濃密な内容になってウルフルズの可能性が広がった。

そのなかで『びんぼう』をカバーしたのは子安から出たアイデアで、伊藤銀次には大きなプレッシャーだったそうだ。

大滝さんの曲を僕がアレンジするわけですから、ものすごいプレッシャーですよ。どうするか悩みましたけど、原曲のクールでかっこいい感じをガラッと変えて、「トータスをレニー・クラヴィッツにしてしまえ」と思って（笑）。出来上がってから大滝さんに感想を訊いたら、「俺のよりかっこいいよ」と言ってくれて、うれしかったですね。

『すっとばす』は宣伝スタッフからも評判が良く、セールスも上向きになってきたので、連続してマキシ・シングルを出そうと、前向きなアイデアが出てきた。

その時に子安が再び出したアイデアが『福生ストラット』のカバーで、伊藤銀次が大滝詠一に相談すると、「銀次、ウルフルズはごまのはえだ。これは弔い合戦だ。頑張れ」と励まされた。

そのおかげで思い切ったプロデュースができたことによって、歌詞を大阪のものに固有名詞を差し替えたばかりか、コント仕立てのラップを加えるなど大胆なアレンジで成功したのである。

『大阪ストラット(PART2)』は、トータス松本の強力な個性が発揮されて、大阪テイストに満ちたPVの効果も大きく、ウルフルズの名を一気に全国区にしたのである。

1995年5月24日発売の『大阪ストラット』に続いて、7月に『SUN SUN SUN'95』が発売になった。

そして3枚連続シングルの最後、12月に発売された『ガッツだぜ!!』で、ウルフルズは遂にブレイクしたのだった。

文／佐藤剛 編集／TAP the POP

参考・引用

『伊藤銀次 自伝 MY LIFE, POP LIFE』(シンコーミュージック)